Rimini: il teatro Galli riapre questa domenica con Cecilia Bartoli

Sono passati 75 anni dai bombardamenti che nel 28 dicembre del 1943 distrussero il Teatro 'Amintore Galli' di Rimini. Finalmente la struttura tornerà a splendere il 28 ottobre, con la riapertura della sala con 826 posti a sedere per accogliere il pubblico.



Si partirà quindi domenica alle 20 con una rappresentazione in forma semiscenica della 'Cenerentola' di Gioachino Rossini, con protagonista la mezzosoprano Cecilia Bartoli. Il recupero del teatro, costruito nel 1840 su un progetto del modenese Luigi Poletti , è costato oltre 36 milioni di euro.



Tra gli eventi inaugurali ci sarà anche, il 3 novembre la danza di Roberto Bolle and Friends e poi, il 10 e 11 dicembre, il Simon Boccanegra di Verdi diretto da Valery Gergiev.