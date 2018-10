Guardia di finanza: sequestrati oltre due milioni di articoli di halloween fra Rimini e Siena

Maxi-operazione della Guardia di Finanza a Siena e a Rimini. Sequestrati due milioni e mezzo di articoli, fra maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri e trucchi destinati per lo più ai bambini privi del contenuto minimo di informazioni, senza indicazioni sulla sicurezza dei giocattoli e della regolare marcatura CE.



L'inchiesta, denominata "Trick or treat", era partita da un controllo degli esercizi commerciali dalla città toscana ed è stata poi estesa anche a Rimini. I controlli sulla merce pericolosa sono poi stati estesi anche all'appartamento del titolare della ditta, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio. Gli esercenti trovati in possesso del materiale sequestrato sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le relative contestazioni amministrative.