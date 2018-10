Rapina alla farmacia di Cerasolo. Il ladro fugge con il bottino

Armato di una spranga di ferro ha fatto irruzione nella farmacia di Cerasolo, sulla via consolare Rimini-San Marino.



Il rapinatore, come riporta Rimini Today, è entrato nella farmacia venerdì attorno alle 18, minacciando con il bastone tutti i presenti e intimando alla cassa la consegna di tutti i contanti.



Dopo aver ottenuto il bottino, circa 4000 euro, è fuggito. Dalla farmacia è partito l'allarme che ha fatto giungere i carabinieri sul posto, ma il malvivente è riuscito a far perdere le sue tracce.