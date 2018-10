Scout Speed: 100 multe a Rimini nella giornata di debutto del nuovo autovelox

Bilancio del primo servizio operativo per lo Scout Speed, strumento in dotazione ai mezzi della Municipale e che consente di rilevare la velocità delle auto, mentre si è in movimento.



Oltre 100 le multe elevate nella giornata di debutto per il nuovo sistema di controllo dinamico. Lo si legge sul sito web riminitoday.it. Attivo dal 25 ottobre, saranno due a settimana le uscite con Scout Speed programmate dal Corpo di Polizia Municipale, con controlli concentrati nelle strade a più elevato tasso di sinistri dovuti all'alta velocità.



Il sistema Scout Speed può essere utilizzato sia in modalità statica che dinamica ed è stato adottato già da diversi corpi di Polizia municipale da Roma a Firenze, ma anche Bologna, Cesena, Santarcangelo di Romagna.