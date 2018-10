28 ottobre: riapre il Teatro Galli

Inaugurato nel 1857 su progetto dell'architetto Luigi Poletti, il Teatro Amintore Galli di Rimini fu solennemente inaugurato nello stesso anno con la prima di Aroldo di Giuseppe Verdi, diretta personalmente dal maestro.



Dopo anni di spettacoli, con una pausa fra il 1916 e il 1923 per restauri a seguito di un terremoto, il Galli fu colpito da un bombardamento alleato il 28 dicembre 1943 e rimase chiuso da allora. L'ultima opera ad andare in scena fu la Madama Butterfly di Giacomo Puccini.



Oggi il teatro riapre, riprendendo proprio dalla musica, con una rappresentazione in forma semiscenica della 'Cenerentola' di Gioachino Rossini, con protagonista la mezzosoprano Cecilia Bartoli.



Una ricostruzione durata 75 anni costata oltre 36 milioni di euro che restituisce ai riminesi uno spazio culturale con 826 posti a disposizione.