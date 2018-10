Rinasce il Teatro Galli, il favore di Confindustria Romagna

È un giorno speciale per Rimini con la riapertura del Teatro Galli che darà lustro anche a Provincia e Regione. Ne è convinta anche Confindustria Romagna che vive con entusiasmo il raggiungimento di questo importante obiettivo. Già un mese fa il Consiglio Generale dell’Associazione, in una visita guidata dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi, aveva avuto modo di toccare con mano ed apprezzare il risultato del lungo percorso che ha portato la rinascita del Galli.



“Gli imprenditori romagnoli sono lieti ed orgogliosi di unirsi alle istituzioni e alla cittadinanza nei festeggiamenti”, commenta il presidente Paolo Maggioli. “Il Galli è l’esempio del dinamismo e del rinnovamento di Rimini. Un cambiamento d’immagine che punta sulla cultura, l’arte, la storia e che il tessuto imprenditoriale appoggia pienamente”.



In una nota, Confindustria Romagna comunica di aver rinnovato il sostegno alla Sagra Musicale Malatestiana. Inoltre, ricorda, sono già molte le imprese nostre associate che hanno deciso di “entrare in scena” sostenendo il Galli con il proprio contributo.