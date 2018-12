Abusi sulle nipotine: il nonno "orco" resta in carcere

È ancora in carcere ai Casetti il 68enne di origini sudamericane ritenuto responsabile di una serie di abusi nei confronti delle cinque nipoti. Nei prossimi giorni sarà eseguito l'interrogatorio di garanzia. Il nonno "orco", pensionato e aiuto bagnino nella stagione turistica, è stato arrestato ieri mattina a Riccione ed è accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime e dal legame familiare. Abusi compiuti nel Paese d'origine e in Italia verso le nipoti, sia come zio che come nonno. A porre fine a questa storia una delle ragazze, ora 29enne, che si è rivolta ai carabinieri. Le violenze sono state confermate anche dalle ultime a ricevere le sue attenzioni: due nipoti con età, oggi, tra i 14 e i 15 anni. Le famiglie ora stanno cercando di superare questa situazione.



