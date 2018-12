Bagarre alla Camera sulla Manovra, il Pd presenta ricorso alla Consulta

Bagarre alla Camera sull'esame della manovra. Maggioranza e governo sono pronti alla fiducia per ridurre i tempi, dura la replica delle opposizioni che hanno abbandonano la conferenza dei capigruppo per protesta contro il presidente Fico che non ha fatto votare la richiesta di sospensione dell'Aula. 'Posso aumentare i tempi degli interventi, ma nella consapevolezza che questa legge di Bilancio non puo' arrivare al Quirinale il primo gennaio', ha detto. Alla fine sono ripresi i lavori. 'Ma Fico non e' piu' garante', ha detto Boschi del Pd. Il Pd ha presentato intanto ricorso alla Consulta sulla manovra, sollevando conflitto di attribuzioni con il governo.