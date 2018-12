Bilancio Carabinieri comando di Rimini: reati in diminuzione ma sempre alto il numero di furti

Anche se in calo del 14% rispetto al 2018 i furti sono i reati più commessi in rieviera. Oltre 24.000 le pattugli impiegate nel corso dell'anno

Si conclude un anno molto impegnativo per i Carabinieri del comando provinciale di Rimini tracciando il resoconto delle attività svolte nel 2018. Massimizzata la presenta sul territorio con l'impiego di oltre 24.000 pattuglie che si traducono nell'identificazione di circa 148.000 persone e nel controllo di oltre 120.000 veicoli nel corso dell'anno. I militari dell'Arma hanno perseguito, ci spiega il colonnello Giuseppe Sportelli, l'82,7% dei reati consumati nella provincia, passati dai 18.230 del 2017 a 16.861 di quest'anno.



Anche se in diminuzione del 14% rispetto lo scorso anno restano i furti quelli più commessi, al primo posto in provincia, con oltre 10 mila casi. Gli arresti allo stesso tempo sono aumentati passando da 589 a 650. In calo anche rapine ed estorsioni con il tasso di arresto di chi le commette che si attesta intono al 41%



Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di stupefacenti è stato registrato un aumento nel numero di arresti, passati da 230 a 245, con un quantitativo complessivo di droga sequestrata di circa 420 chili.In conclusione il tema sicurezza che vedrà molti militari impegnati anche nella serata di capodanno, sottolinea il colonnello, visti i numerosi eventi in programma lungo tutta la riviera.



Nel servizio l'intervista al Colonnello Giuseppe Sportelli