Conferenza fine anno, premier Conte: "Manovra, prima tappa di un progetto riformatore"

Manovra, ma anche tenuta dell'esecutivo, insieme ad un primo bilancio dell'esperienza di governo. Sono i temi toccati dal premier Conte nella conferenza stampa di fine anno. Entra nel dettaglio delle singole misure della finanziaria, dalle pensioni alla difesa del reddito di cittadinanza, fino al suo impianto generale: “Scritta in Italia e non per l'Europa" – dice e aggiunge: “E' solo la prima tappa di un progetto riformatore che durerà 5 anni, nell'interesse dei cittadini" - dice, nel tracciare un primo bilancio dell'esperienza da premier. "Non è il governo delle lobby, dei potentati economici, dei comitati di affari" segnala e rivendica la "natura populista" del nuovo esecutivo, alla luce della "continuità tra promesse elettorali, impegni sottoscritti all'avvio del mandato e azione di governo". Tra il verde e il giallo - non sceglie un colore - e apre alla possibilità di rimpasto.



Nel video, brani dalla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte



AS