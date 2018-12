Omicidio Pesaro, Sindacato Polizia Penitenziaria: “Ordine di uccidere potrebbe essere partito dal carcere”

L'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo, potrebbe essere partito dal carcere. È la denuncia di Aldo Di Giacomo, segretario generale Sindacato Polizia Penitenziaria che lega l'agguato ‘ndranghetista a Pesaro con i recenti arresti di spicco di alcune famiglie crotonesi. Queste, per dare ancora segno della loro forza, impartiscono ordini agli uomini in libertà, anche se rinchiuse in regime di 41bis.



È da tempo che mettiamo in guardia – continua Di Giacomo - il Ministero di Grazia e Giustizia e le forze dell'ordine: le cosche vanno contrastate anche nelle carceri. Le operazioni di reclutamento di nuova manodopera criminale infatti avvengono proprio in cella ad opera di capi clan che continuano a dare ordini all’interno e all’esterno. Ne è testimonianza il ritrovamento, solo nello scorso, di 337 sim card negli istituti italiani, quasi due ogni carcere. Il carcere duro - scrive la Polizia Penitenziaria – deve rimanere tale.



Infine una stoccata al governo nelle persone dei ministri di Giustizia e Interni – Bonafede e Salvini – che, anziché dotare il personale di Polizia Penitenziaria di strumenti adeguati per fare al meglio il proprio lavoro, si occupano solo di tenere il conto degli arresti sino ad annunciare, irresponsabilmente, che la mafia tra qualche mese sarà distrutta.



fm