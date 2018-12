Rimini: sicurezza a Capodanno, niente spray e contenitori di vetro

Supermercati chiusi dalle 21 alle 6 del 1 gennaio 2019

Nuovi accorgimenti, sul fronte sicurezza, verranno adottati dal Comune di Rimini in occasione del 'Capodanno più lungo del mondo'. Sarà vietato, anche con i distributori automatici, di vendere bevande in bottiglie di vetro. Vietato anche accedere ai luoghi della festa con contenitori di vetro e spray al peperoncino. Supermercati e minimarket dovranno inoltre osservare la chiusura dalle 21 del 31 dicembre alle 6 dell'1 gennaio. "Un obbligo che sarà esteso su tutto il territorio comunale - chiarisce l'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad - per impedire la vendita sconsiderata di alcool e garantire un divertimento sicuro".



Il programma del Capodanno riminese

Nek dal vivo in piazzale Fellini e il dj set di Marco Rissa del gruppo TheGiornalisti con Cosmo e Ivreatronic in piazza Malatesta saranno i protagonisti del 'Capodanno più lungo del mondo', il format riminese creato per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. "Questo evento - sottolinea il sindaco Andrea Gnassi - è uno dei più grandi prodotti turistici in questo momento in Italia. Siamo qua per creare economia e lavoro attorno a una identità che Rimini ha saputo creare con i grandi cambiamenti di questi ultimi anni. Contenitori che fino a qualche mese fa erano dei cantieri come il teatro Galli e il castello malatestiano, ora ospitano dei contenuti". Dal mare al centro storico sono in programma concerti, dj set, mostre e spettacoli (con ingresso libero) già a partire dalla serata di domenica, quando Daddy G. dei Massive Attack terrà un dj set in piazza Cavour dalle 18. A dare il via al concerto di Nek, lunedì sera in piazzale Fellini, sarà Anna Pettinelli di Rds. Allo scoccare della mezzanotte, come da tradizione, si darà il benvenuto al 2019 con uno spettacolo pirotecnico. In centro storico sono diversi gli appuntamenti. Al complesso degli Agostiniani musica e balli latini e musica elettronica. Sono in programma, dalle 17 alle 2, visite guidate al Teatro Galli, inaugurato il 28 ottobre scorso. Da mezzanotte e mezza piazza Malatesta ospiterà il dj set di Cosmo e Ivreatronic. Il 2019 si aprirà invece con la lirica. Al teatro Galli andrà in scena 'La Carmen' di Bizet: quattro serate (1, 3, 4, 5 gennaio) sold out. In questo periodo di festività sono circa 650 le strutture ricettive aperte che hanno quasi raggiunto il tutto esaurito. Per le prenotazioni dell'ultima ora le camere rimaste hanno un prezzo medio di 300 euro a notte con prima colazione. Per orientarsi tra gli oltre cento eventi in programma in questi giorni basta scaricare la App 'Visit Rimini'.