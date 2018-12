Rimini: tutto esaurito per il Capodanno. Vietati spray al peperoncino e bottiglie di vetro nelle piazze

Il capodanno della riviera Romagnola diventa un prodotto turistico sempre più affermato. Oltre 600 hotel aperti a Rimini con gli operatori turistici che preannunciano il tutto esaurito, una media di 4 giorni di permanenza a prezzi che si mantengo ai livelli di alta stagione. Tanti gli eventi in programma con un tris d'assi d'eccezione: il concerto di Nek in piazzale Fellini, il dj set di Marco Rissa dei TheGiornalisti e lo spettacolo di Cosmo con Iveatronic dj in piazza Malatesta. Ottava edizione del Capodanno più lungo del mondo contrassegnata già da oltre 150 appuntamenti in questo mese di dicembre pronti a vivere il suo apice la notte del 31. Ultimo dell'anno all'insegna anche della sicurezza. Nuovi accorgimenti infatti saranno introdotti dai Comuni di Rimini, Parma e Ancona per evitare situazioni di disagio collettivo. Sarà vietato accedere ai luoghi di festa con contenitori di vetro e spray al peperoncino o urticanti, supermercati e minimarket dovranno inoltre osservare la chiusura dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del 1 gennaio: "Un obbligo che sarà esteso su tutto il territorio comunale - chiarisce l'assessore alla sicurezza Jamil Sadegholvaad - per impedire la vendita sconsiderata di alcool e garantire un divertimento sicuro". Azioni di prevenzione mirate ad impedire infortuni anche gravi che ogni anno a livello nazionale si registrano per l'utilizzo di simili prodotti.