Turismo, 2018 da record per l'Emilia-Romagna

Tempo di bilanci anche per la Regione Emilia-Romagna sul fronte turistico. Si rafforza la crescita, con 56 milioni di presenze nei primi 10 mesi dell'anno; in crescita anche gli arrivi a 12 milioni e 400mila. Positivi tutti i comparti, dalla Riviera all'Appennino, ma anche le Città d'arte e le destinazioni termali. Per il presidente Bonaccini e l'assessore al Turismo Corsini, che hanno presentato i dati in regione, “si tratta di numeri straordinari e di un modello di sviluppo che guarda al futuro e alla sostenibilità”. Regione che rilancia, attraverso due provvedimenti per 45 milioni di euro: un fondo di garanzia da 25 milioni per le imprese che investono nella qualità delle strutture ricettive e 20 milioni di euro per progetti di riqualificazione 14 Comuni – da Goro a Cattolica - del Distretto turistico balneare.



Nel video l'intervista all'assessore al Turismo E-R, Andrea Corsini