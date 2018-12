Capodanno in ripresa: aumentano le spese per cenone e vacanze



Capodanno all'insegna del turismo e della buona tavola. 6 milioni e 600mila italiani passeranno la notte di San Silvestro in viaggio. Numeri record, favoriti dal calendario e da un ponte che allunga le vacanze, facendo di conseguenza lievitare la spesa media per persona a oltre 850 euro. Lo stesso vale per il cenone: salutare il 2018 a tavola costerà 3 miliardi di euro. Cena in casa: è la scelta privilegiata per 7 italiani su 10. Per chi ha scelto la vacanza, invece, l'Italia resta la meta più gettonata. Vacanza in cerca di cultura: è boom per le città d'arte, ma non mancano gli amanti della montagna - sono 1 su 5. Calano le destinazioni europee, anche sull'onda delle tensioni sulla sicurezza, e restano comunque in vetta le grandi capitali: Londra, Berlino, le metropoli dell'est Europa. Incubo terrorismo che torna in Egitto, dopo l'attentato alle piramidi di Giza, ma che non sembra scoraggiare i viaggiatori: insieme alla Tunisia, è tra le destinazioni predilette per dare il benvenuto al 2019.