Manovra: seduta sospesa per deputati di FI con pettorine 'Basta tasse'

L'Aula di Montecitorio impegnata a licenziare la legge di bilancio. Bagarre e scontri da ieri alla Camera, anche poco fa sospesa la seduta, dopo che i deputati di Forza Italia hanno indossato pettorine blu con su scritto “Giù le mani dal no profit” e “Basta tasse”. Allontanati dall'Aula, poi la seduta è ripresa. Non piace la manovra, piace ancora meno il metodo: posto il voto di fiducia senza l'esame degli emendamenti. Entro domani il via libera finale. In mattinata, sit-in del Pd al suono di “Bella Ciao” in piazza Montecitorio. Prende ufficialità l'annunciata mobilitazione dei sindacati contro la manovra che a gennaio sfocerà in una "grande manifestazione" di piazza. I tre segretari di Cgil, Cisl e Uil stanno seguendo le votazioni dalla tribuna.

Nel video l'intervista al capogruppo PD Graziano Del Rio