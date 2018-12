Riminese steso da un pugno a Bratislava per il "knockout game"

In ospedale i militari chiedono 500 euro per il rilascio dei documenti

Si trovava in vacanza con gli amici a Bratislava quando, all'uscita da un pub, uno sconosciuto si è avvicinato e lo ha steso con un pugno per una folle moda del web chiamata "knockout game". Lo riporta Il Resto del Carlino.



Questo gioco perverso, importato dagli Stati Uniti e che sta dilagando anche in Europa, consiste nel colpire violentemente una qualsiasi persona per strada, mandandola a terra, per poi fotografarla o filmarla. Vittima di questo nuovo fenomeno un 32enne riminese, che è rimasto privo di sensi per ore ed è stato trasportato in ospedale. Lì le cose si sono ulteriormente complicate.



Quando gli amici lo raggiungono (non era stato permesso loro di salire in ambulanza) i militari a guardia della struttura chiedono 500 euro per restituirgli i documenti. Dopo avergliene consegnati 375 gli viene "restituito" l'amico, ancora incosciente, fino al suo risveglio nell'auto.



È all'ospedale di Gorizia che il 32enne riesce a fare una tac e tutti gli accertamenti medici del caso. Tutto negativo, solo tanta paura per una vicenda che poteva finire molto peggio.