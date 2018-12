Rissa in Aula e tensioni: per manovra voto al fotofinish

Rush finale alla Camera sulla manovra. A partire dalle 18.30 iniziera' la chiama per il voto di fiducia. Il via libera finale e' previsto per domani. Sit in del Pd in piazza Montecitorio dopo le proteste di ieri in Aula; i militanti Dem hanno intonato 'Bella ciao' e chiesto unita' al partito. 'Da qui parte un anno di mobilitazione', ha annunciato il capogruppo alla Camera, Graziano Delrio. Anche Forza Italia attacca la manovra con Brunetta che parla di “vicolo cieco in cui ci ha condotto il governo”. "Una manovra pericolosa per l'ex premier", Paolo Gentiloni che - dice - "avremmo potuto migliorarla in Parlamento", mentre sui contenuti dice: "Non siamo alla recessione, ma ci sono rischi"