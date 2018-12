Manovra: ok definitivo della Camera



Sì definitivo dell'Aula della Camera alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari.



Gli italiani si accorgeranno "presto, presto" degli effetti positivi della cosiddetta 'manovra del popolo'. Ne è convinto il premier Giuseppe Conte che ha poi aggiunto: "Facciamo entrare in vigore le norme". Dopo la proclamazione del risultato il premier Conte ha abbracciato i ministri.



Decisamente critica l'opposizione col deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé, che parla di una "legge di bilancio Made in Europe" che "ha esautorato il Parlamento con un autentico festival della bugia in aula". "Gli italiani - ha riferito - sanno già che cosa li aspetta: più tasse a imprese e lavoratori, un prelievo forzoso dalle tasche dei pensionati, meno aiuti a chi sta indietro e la certezza di avere più debiti per tutti". "Ora - termina - la lotta si trasferisce nelle piazze dove grazie alla guida di Silvio Berlusconi sapremo riportare il centrodestra alla guida del Paese mettendo fine all'incubo dell'esecutivo contronatura gialloverde".



Su Twitter interviene Nicola Zingaretti,Presidente della Regione Lazio: "Promesse non mantenute, nuove tasse, tagli a servizi e imprese. Con questa manovra il 'cambiamento' diventa un 'fallimento'. Faccio il tifo per l'Italia, la manovra appena approvata è sbagliata perché la pagano le persone. Ci vediamo nelle piazze il 12 gennaio".



Sempre sullo stesso social, è il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici a twittare: "L'Italia ha adottato la legge di bilancio, dopo lunghe discussioni e momenti difficili. Ne seguiremo attentamente l'esecuzione. Ribadisco di nuovo che il dialogo con la Commissione Ue si è concentrato unicamente sul rispetto delle regole comuni, mai sulle misure individuali!".