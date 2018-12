Montelicciano: finisce fuori strada con l'auto, trasportato in eliambulanza ad Ancona

Brutto incidente a Montelicciano dove un uomo è finito fuori strada con l'auto ed è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. E' successo nella tarda mattinata di oggi quando il conducente di una Honda con targa italiana, sulla quarantina, stava attraversando la strada provinciale che collega i comuni di Monte Grimano e Mercatino Conca. In base a una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa delle condizioni del manto stradale finendo fuori dalla carreggiata in un punto in cui è presente, a lato, un avvallamento. L'auto si è quindi ribaltata, il tetto del veicolo ha ceduto e per liberarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai carabinieri, i sanitari che lo hanno soccorso e trasportato in elicottero ad Ancona utilizzando l'elisuperficie poco distante dal luogo dell'incidente.



mt