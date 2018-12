Riforma delle autonomie, Salvini: “La faremo entro marzo”

Il vicepremier Matteo Salvini, in un'intervista al Gazzettino, parla della riforma delle autonomie: “Entro il 15 febbraio sarà pronta la proposta del Governo e ricordo che nel contratto di governo c'è l'applicazione di quanto votato al referendum. A quel punto comincerà la trattativa con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna”.



“Chiaro che come Lega siamo a favore della massima autonomia possibile – ha sottolineato - e che nel Movimento 5 Stelle c'è più prudenza, ma vedrete che troveremo l'accordo anche su questo". Da parte M5s c'è resistenza? "Ci sono ministeri più complicati - risponde -, ma non ho mai sentito da nessun ministro nessuna perplessità. Del resto rispettiamo quanto previsto dalla Costituzione".