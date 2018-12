Si è spenta la dottoressa Marilena Pesaresi, una vita per l'Africa

Dopo una lunga malattia, si è spenta Marilena Pesaresi, medico missionario riminese. Per oltre 50 anni ha operato in Africa. Per il suo operato e la sua dedizione a voler aiutare chi soffre, durante la sua vita ha ricevuto numerosi ed importanti riconoscimenti. Grazie al contributo costante dei suoi concittadini, la dottoressa Pesaresi ha potuto costruire a Mutoko, nello Zimbabwe, un ospedale con 150 posti letto, oltre ad una scuola per infermieri e un asilo per i bambini.



La Caritas Diocesana la ricorda come una "donna coraggiosa, forte ed energica, ma dal cuore davvero grande”. Oggi “Il Leone che Sa” - come viene definita - ruggirà dal Paradiso. Un angelo che “veglierà su tutti noi e sui bimbi dell'Africa”.



Nel 1998, il Comune di Rimini conferì a Marilena Pesaresi il Sigismondo d’Oro. Oggi l'Amministrazione sottolinea di “aver avuto l’onore di conoscere una persona straordinaria, meravigliosa nei suoi slanci, nel suo altruismo sobrio, discreto, quotidiano, volutamente lontano dai riflettori”. “Ha dato amore, speranze e vita a intere popolazioni – continua il Comune - facendo sì che il suo meraviglioso spirito solidaristico si strutturasse fino a diventare fondazione e raccogliendo intorno a sé altri medici, anche riminesi, che ancora oggi prestano il loro servizio nel mezzo di veri e propri inferni, privi di ogni cosa”.



La veglia funebre verrà celebrata domenica sera alle 20.30 nella chiesa di San Gaudenzo mentre i funerali saranno celebrati dal Vescovo lunedì alle 15 in Basilica Cattedrale.



Nel febbraio 2016, la dottoressa Pesaresi fu ospite della trasmissione di San Marino Rtv, "Khorakhané", di Sara Bucci. In studio, a testimonianza dell'esperienza straordinaria del medico missionario, Giorgio Casadei di 'Rimini for Mutoko'.



fm