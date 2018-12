Manovra: il Governo festeggia il risultato, Movimento 5 Stelle espelle i senatori De Falco e De Bonis

Il Governo assicura che andrà avanti con la sua azione. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle espelle due senatori e due eurodeputati che si difendono.

Dopo il via libera alla Camera alla legge di bilancio, l'esecutivo a trazione 5 Stelle-Lega allontana gli scenari di una possibile disgregazione ipotizzati dalle opposizioni. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha assicurato che il Governo durerà cinque anni. Messaggio simile, in giornata, dal ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, che ora guarda a interventi su legittima difesa e autonomia regionale.



L'ok definitivo, dopo giorni di scontro in Parlamento, è arrivato alla Camera con 313 voti a favore e 70 contrari. Hanno votato contro Forza Italia e Fratelli d'italia; Pd e LeU non hanno partecipato al voto. Il Governo ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. Questo dopo le frizioni con l'Unione europea che, come ha spiegato il commissario Pierre Moscovici, seguirà attentamente l'esecuzione della legge. Il deficit è stato portato al 2,04% dal 2,4 iniziale.



Le opposizioni l'hanno definita una manovra “pericolosa”, una legge contro gli italiani e un testo che non porterà a un cambiamento. Tra le misure previste, oltre al reddito di cittadinanza che dovrebbe partire ad aprile e quota 100, la flat tax al 15% per partite Iva e piccole imprese al di sotto dei 65mila euro di ricavi. Previsto anche il saldo e stralcio delle imposte per chi è in difficoltà. Cresce il prelievo sugli apparecchi per il gioco.



Ma sono previsti aggravi dell'Iva di 23 miliardi nel 2020 e di circa 29 miliardi nel 2021. Ore tese in casa 5 Stelle, con l'espulsione dal movimento dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e di due eurodeputati. “Se ci sono altri senatori o deputati che non intendono più sostenere il contratto di Governo – ha scritto il leader e vicepremier Luigi Di Maio - per quanto mi riguarda sono fuori dal Movimento”.



mt