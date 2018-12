Manovra, Salvini: "Governo non rischia nei prossimi mesi"

Ancora dibattito politico e reazioni dopo l'approvazione, ieri, della manovra che ora è legge. Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha assicurato che il Governo rimarrà unito rispondendo, così, a quanti, come l'ex segretario del Pd Matteo Renzi, hanno parlato di una fine vicina.



La legge di bilancio è stata firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo giorni di scontri in Parlamento. Dalla Camera il via libera definitivo con 313 favorevoli e 70 contrari. Hanno votato contro Forza Italia e Fratelli d'Italia; Pd e LeU non hanno partecipato al voto.



Il Governo giallo-verde ha festeggiato il traguardo raggiunto, ma le opposizioni bocciano il testo. Tra le misure previste dalla finanziaria, oltre al reddito di cittadinanza e quota 100, c'è la flat tax al 15% per partite iva e piccole imprese al di sotto di 65mila euro di ricavi. Previsto anche il saldo e stralcio delle imposte per chi è in difficoltà. Allo stesso tempo, cresce il prelievo sugli apparecchi per il gioco.



Ma sono previsti aggravi dell'Iva di 23 miliardi nel 2020 e circa 29 miliardi nel 2021. Assunzioni bloccate nel settore pubblico fino a novembre. Il deficit è stato portato al 2,04% dal 2,40% iniziale.



mt