Rimini: ancora inquinamento a livelli pericolosi, da domani misure emergenziali

Dopo tre giorni di sforamento dei limiti delle poveri sottili, tornano in vigore nel Comune di Rimini da domani martedì 1 gennaio, le misure emergenziali previste per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.



Saranno in vigore fino al giorno in cui ci sarà un nuovo rilevamento.



Vietata la circolazione dalle 8,30 alle 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4.



Riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati: 19° nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.



Divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo



Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

Con contestuale potenziamento dei controlli.