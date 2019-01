1 Gennaio 2019, gli auguri dei ragazzi di Tv Tutti

Li abbiamo visti impegnati per tutto l'anno, a realizzare servizi che sono andati in onda nei nostri telegiornali. I ragazzi di Tv Tutti, progetto che San Marino RTV ha avviato con Rimini Autismo, hanno espresso il desiderio di farvi un augurio per l'anno appena iniziato. Nel video il pensiero di Samanta Pari, Federico Zoffoli, Gianmaria Soleri, Andrea Gnomi e Fabrizio Vespignani