2 gennaio 1953: muore lo stilista Guccio Gucci

Il 2 gennaio 1953 muore a Milano, lo stilista italiano Guccio Gucci, fondatore dell'omonimo marchio di moda, diffuso e amato in tutto il mondo.

Dopo alcuni anni al Savoy Hotel di Londra, l'imprenditore fiorentino fonda nel 1921 un'azienda specializzata in pelle, aprendo un piccolo negozio di articoli da viaggio a Firenze, sua città natale. Nel giro di pochi anni, il marchio raggiunge un tale successo da attirare una clientela internazionale sofisticata che ne apprezza le collezioni di borse, bauli, guanti, scarpe e cinture ispirate al mondo equestre. Ecco da dove derivano i motivi del morsetto e della staffa, tuttora simboli della casa di moda.

Con l'apertura delle boutique di Milano e New York, Gucci comincia ad affermarsi a livello globale. Dopo la sua morte i figli Aldo, Vasco, Ugo e Rodolfo proseguono l'attività paterna, facendo crescere ulteriormente l'azienda, tuttora fra le maison italiane più conosciute e di successo al mondo.