Rimini: numerosi i partecipanti, oggi, alla "Marcia della Pace"

Grande partecipazione, oggi, a Rimini, per l'ottava edizione della Marcia della Pace, in occasione della Giornata Mondiale. L'evento è promosso dalla Diocesi, in collaborazione con l'Associazione Culturale Valconca – musulmana -, e il patrocinio del Comune. Raduno e partenza dall'Arco d'Augusto; il corteo ha poi attraversato le vie del centro, con un flash mob di fronte al Duomo. Non è mancato un momento di approfondimento in Sala Manzoni, con le testimonianze – tra gli altri – di un medico su Open Arms e di un profugo siriano, costretto a fuggire anche dal Libano, dove aveva aperto una scuola per la non-violenza rivolta a 500 ragazzi. A concludere il Vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. “Il Papa – ha ricordato dal canto suo il Vicario Generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri – incoraggia giovani e adulti a farsi artigiani di Pace”.