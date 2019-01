Rimini: "tuffo di Capodanno" davanti ad una folla di curiosi

Tradizione di Capodanno, nelle località costiere, è il bagno in mare: riservato ai più coraggiosi, considerata l'attuale temperatura delle acque dell'Adriatico. A Rimini – nella zona del Presepe di sabbia - alcuni nuotatori di ogni età, incuranti dei rigori dell'Inverno, non hanno rinunciato ad un tuffo benaugurante; alcuni con cappelli da Babbo Natale, come il bagnino che – a bordo di un moscone – li ha accompagnati nell'impresa. La bella giornata, e il sole, hanno comunque aiutato. Ad assistere al bagno fuori stagione una vera e propria folla di curiosi.