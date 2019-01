Saldi, Confcommercio: 325 euro di spesa a famiglia

Interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 325 euro, circa 140 euro pro capite in abbigliamento, calzature e accessori: queste le stime di Confcommercio per i saldi invernali che partono domani in Basilicata e Sicilia, dopodomani in Valle d'Aosta e dal 5 gennaio in tutte le altre regioni.