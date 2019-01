Abusi edilizi: continua a crescere l’attività di contrasto da parte di Rimini. Nel 2018 svolti 2.275 accertamenti

Continua a crescere l’attività di controllo e contrasto all’abusivismo edilizio, condotta dalla Polizia Municipale e dal Settore controlli edilizi.

È record di controlli e sanzioni a Rimini: continua a crescere l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio durante l'anno appena concluso si sono svolti 2.275 accertamenti per il controllo dei cantieri e immobili, 605 in più rispetto all’anno precedente e quasi 800 se confrontati con il 2016.



Il 2018 si segnala, dunque, come “un anno in cui - sottolinea l’assessore alla Programmazione e Gestione del territorio, Roberta Frisoni - abbiamo dato continuità all’attività di monitoraggio”. Sono due gli obiettivi: da una parte garantire la tutela della legalità e il rispetto delle regole, dall'altra contribuire a porre le basi per un rilancio del settore su presupposti più solidi, fondamentali per una programmazione più sostenibile e a misura di persona.

Sono stati 1222 gli atti di polizia giudiziaria redatti per il completamento delle notizie di reato e delle indagini, 116 le deleghe di indagine svolte a seguito di disposizioni della Procura della Repubblica di Rimini.

Rimane stabile e pari a 6 il numero di cantieri sottoposti a sequestro giudiziario, mentre arrivano a 38 i cantieri risultati regolari.

Le notizie di reato redatte a seguito degli accertamenti svolti si sono attestate a quota 326.

31 le violazioni contestate per dichiarazioni false e 102 quelle penali, per la mancanza del certificato di collaudo, in aumento di 64 unità rispetto al 2017.



“Questo aumento consistente – spiega l'assessore Frisoni - sottolinea il rafforzarsi di un trend di controllo e salvaguardia già avviato negli ultimi anni ma che, nel corso del 2018, ha visto aumentare sensibilmente l'operato del nostro personale”.



Silvia Sacchi