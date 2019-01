In aumento i casi di influenza: in Italia oltre 1.2 milioni a letto

Continua a crescere il numero di casi di influenza in Italia, sebbene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il numero di casi stimati nell'ultima settimana considerata - quella dal 17 al 23 dicembre 2018 - è infatti di circa 225.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.230.000 casi. Sono gli ultimi dati elaborati dal Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Sono colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei 5 anni in cui si osserva un'incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti.