Aumentano gli incidenti stradale, ma diminuiscono quelli mortali

Diffusi dalla Polizia Stradale i dati della loro attività sul territorio italiano nel 2018

L'andamento degli incidenti registra rispetto al 2017 una crescita dell'1,2% e una diminuzione delle persone ferite dello 0,6%. Ancora più marcato il decremento di quelli mortali: 1439, il 4,2 % in meno rispetto all'anno precedente. Meno sensibilmente, ma diminuite anche le vittime dell'1,2%, 20 in meno del 2017 per un totale di 1618, comprese le 43 del Ponte Morandi.

Più di 42 mila patenti di guida e 50 mila carte di circolazione ritirate e 2 milioni 291 mila 527 punti decurtati.

L'utilizzo del Tutor, nei 39 luoghi in cui è presente, ha consentito di accertare oltre 45 mila violazioni dei limiti di velocità.

Di tutti i conducenti controllati (più di 34 mila), il 6,5% (pari a 2.229) è risultato positivo all'alcol mentre l'1,6% ad una o più sostanza stupefacenti.

Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria, infine, la Specialità ha effettuato 788 arresti, 19.251 denunce in stato di libertà e sequestrato 846 veicoli.

Numerose nel corso dell'anno anche le campagne di informazione ed educazione stradale.



Silvia Sacchi