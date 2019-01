Capodanno: due arrestati e 16 denunciati dalla Polizia di Stato a Rimini

Complessivamente sono state due le persone arrestate, 16 i denunciati - due per minacce gravi in concorso, tre per lesioni personali, due per violenza privata, cinque per inosservanza delle disposizioni sulla permanenza sul territorio, uno per danneggiamento aggravato, uno ubriachezza molesta, uno falso materiale in atti amministrativi, una per possesso di stupefacente - un espulso dal territorio nazionale e quasi mille gli identificati.



E' il bilancio della Squadra Mobile negli interventi di sicurezza per l'arrivo del nuovo anno.



La Mobile ha inoltre provveduto ad arrestare un cittadino dominicano colpito da un ordine di cattura con mandato di arresto europeo da parte della Spagna per il reato di associazione finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti emesso in data 18 dicembre 2018