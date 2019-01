Influenza: verso il picco, già 1 milione e mezzo di italiani a letto

In aumento i casi di influenza in Italia, da Nord a Sud, e sono già circa un milione e mezzo gli italiani a letto, anche se il picco è atteso per fine mese e la corsa dei virus influenzali sembra procedere un po' più a rilento rispetto allo scorso anno. Questo il quadro che emerge dagli ultimi dati della sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, elaborati dal Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità. Il numero di casi stimati nella settimana dal 17 al 23 dicembre 2018 è pari infatti a circa 225.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, - lo ricordiamo - di circa 1.500.000 casi. Al momento, il livello di incidenza in Italia è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Ad essere colpiti maggiormente sono i bambini al di sotto dei 5 anni. Umbria, parte del Trentino, Abruzzo e Sicilia, le regioni più colpite.