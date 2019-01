Di Maio: "Reddito di cittadinanza solo per cittadini italiani"

Da Alleghe, in provincia di Belluno, una delle zone colpite dal maltempo dei mesi scorsi, il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, traccia l'agenda politica dei prossimi giorni. "Al mio rientro a Roma - dice - istituiremo il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani".



Nel video la risposta di Di Maio alla giornalista che gli chiedeva del reddito di cittadinanza per gli immigrati