Rimini sotto zero: nella notte in azione i mezzi spargisale

Temperature in picchiata nel riminese, tanto che nella notte 6 mezzi spargisale sono usciti sulle strade con particolare attenzione all’area collinare e ai punti critici del perimetro urbano, come rotatorie, sottopassi e cavalcavia. Un’azione preventiva, prevista dal Piano d'intervento predisposto dal Comune di Rimini e attuato da Anthea in caso di neve e gelate.



La situazione sarà monitorata anche nei prossimi giorni visto che per domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con l'abbassamento delle temperature, che al mattino potranno essere comprese tra -6 °C sui rilievi e -1 °C sulla costa. Dal pomeriggio sensibile rialzo delle temperature comprese tra -2°C sui rilievi e 4°C sulla costa. Non si escludono precipitazioni di pioggia mista a neve.