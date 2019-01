Migranti: Mediterranea in rotta verso Sea Watch 3, De Magistris apre il porto di Napoli alla nave

Sea Watch e Mediterranea sono partite questa mattina con due imbarcazioni da Malta per portare sostegno alla Sea Watch 3 "che ormai – come riferisce l'Alleanza United4Med - da 14 giorni attende l'assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre". Intanto la Commissione Ue continua i suoi intensi contatti con gli Stati membri disponibili a trovare una soluzione sullo sbarco rapido delle persone a bordo. Lo assicura la portavoce Mina Andreeva. “Già espressa – fa sapere - da alcuni di questi la disponibilità verso questo sforzo congiunto e a sostenere Malta”. Intanto il sindaco di Napoli De Magistris attacca Salvini e apre il porto alla nave. Guarda l'intervista.