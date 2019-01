Paesaggio suggestivo, Rimini si sveglia “bianca”

La costa riminese, da Cattolica a Igea Marina, si è svegliata sotto una leggera spolverata di neve. Una coltre bianca che ha regalato un suggestivo paesaggio marittimo. Al momento non si segnalano disagi alla circolazione.



Per oggi è previsto un innalzamento delle temperature nel Comune di Rimini, con minime di poco sopra lo zero e massime intorno ai 4°C. Per domani il cielo risulterà più coperto, con massime in ulteriore rialzo. Temperature analoghe anche per San Marino.



fm