Miramare: minore non accompagnato si presenta alla Municipale, non mangiava da due giorni

Si è presentato come minore non accompagnato al distaccamento di Miramare della Polizia Municipale di Rimini, dicendo di voler essere assistito, di volere andare a scuola e di non mangiare da due giorni. Protagonista della vicenda, accaduta ieri, un giovane extracomunitario che ora - avviate con la Questura tutte le procedure per la sua identificazione e in attesa di completare gli accertamenti sull'età anagrafica - è stato affidato a una comunità per l'accoglienza di minori. Gli agenti della Municipale, spiega una nota dell'Amministrazione riminese, si sono attivati per fornire nell'immediatezza un pasto al giovane. La vicenda è stata segnalata all'attenzione anche dell'ufficio affari civili della Procura dei Minori di Bologna.