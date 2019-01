Più controlli, meno reati. Il bilancio della Questura di Rimini

Aumentano i controlli, diminuiscono i reati. Rimini brinda all'anno nuovo proseguendo il trend che dal 2014 ad oggi registra un calo del 23%. Il consuntivo dell'anno della Questura indica una diminuzione complessiva nella provincia del 12% ed evidenzia il peso dei mesi estivi, da giugno a settembre.



Sale a 238 il numero degli arrestati dalle Volanti, raddoppia quello dei denunciati. 109 arresti per la Squadra Mobile, che ha sequestrato oltre 4 chili di cocaina, 9 chili di hashish, 4 chili di marijuana, oltre a eroina, ecstasy, mdma e altre droghe sintetiche. Centrale l’impegno dedicato all’ordine e la sicurezza pubblica: dalle visite del capo dello Stato alla MotoGp.



Il bilancio dell'anno occasione per ricordare le operazioni più importanti, come quella anti prostituzione che portò al sequestro del Lady Godiva. Costante il numero degli arresti Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale. All’Ufficio Immigrazione oltre 10 mila istanze per il rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno: in aumento i decreti di espulsione, 215, e gli ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale: 151. Dodici gli ammonimenti per maltrattamenti o atteggiamenti persecutori contro le donne. I dati premiano l'impegno ed il controllo, facilitato dall'aumento delle Volanti: 3 su ogni turno di servizio grazie ai rinforzi. Il questore Maurizio Improta ringrazia i suoi per lo sforzo e la professionalità, sottolineando la sinergia con gli amministratori e le polizie locali della Provincia.



s.b