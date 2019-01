Rimini: ruba champagne e prende a testate la sicurezza, arrestato

Il ladro aveva gusti raffinati

Un uomo di 62 anni, nato in Svizzera e con precedenti specifici, è stato arrestato per tentata rapina impropria e sarà giudicato domani per direttissima. In un noto ipermercato aveva rubato formaggio, champagne, birra e nel tentativo di fuggire ha spintonato e colpito con una testata al viso un addetto alla sicurezza. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Rimini.