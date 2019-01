Decreto Sicurezza: l'Emilia Romagna non esclude il ricorso alla Consulta

Elisabetta Gualmini, vicepresidente della giunta: "Negare servizi sanitari di base è una violazione dei diritti fondamentali"

Dopo l'annuncio della Toscana, anche l'Emilia-Romagna potrebbe fare ricorso alla Consulta contro il decreto sicurezza. Il vicepresidente della giunta Elisabetta Gualmini alle pagine del Corriere di Bologna ha spiegato il proprio punto di vista: "Come Regione che ha la delega al Welfare non abbiamo competenze dirette sulla gestione dell'accoglienza, ma le abbiamo certamente sul sistema sanitario. Se a una persona viene negato l'accesso ai servizi sanitari di base come causa della mancata iscrizione all'anagrafe è un problema, nonché una violazione dei diritti fondamentali. Dunque non escludiamo di fare ricorso". La cancellazione dalle anagrafi comunali dei migranti rischia di impedire la loro iscrizione al servizio sanitario, escludendoli dall’accesso ai servizi di cura. Gli uffici di viale Aldo Moro lavorano per capire se questa possa davvero essere la conseguenza della nuova legge. Se fosse così, l’Emilia Romagna potrebbe decidere di ricorrere alla Consulta, ma solo sul punto specifico. Per capire l'impatto delle nuove norme nelle prossime settimane è previsto un “tavolo di coordinamento sulle politiche migratorie con tutti i distretti della regione" conclude Elisabetta Gualmini.