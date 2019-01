Rimini: 16enne aggredito a colpi di bastone

Un ragazzino di 16 anni riminese è stato aggredito da un coetaneo con un colpo di bastone alla testa. È accaduto ieri pomeriggio, nei pressi dello stadio Romeo Neri. Il giovane, che si trovava in compagnia di amici, si è allontanato qualche minuto dicendo di avere un appuntamento, per poi far ritorno traballante e con una ferita sanguinante alla testa.



In un primo momento, i ragazzini – che hanno subito chiamato un'ambulanza e la Polizia - avevano raccontato che ad aggredire l'amico era stato un gruppo di 7 persone. Poi il 16enne ha rivelato la verità e cioè che aveva un appuntamento per far pace con un ragazzo col quale aveva precedentemente litigato.