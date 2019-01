Rimini: da domani sospese le misure antismog

Migliora la qualità dell'aria in Riviera, dunque da domani cessano le misure emergenziali attivate la scorsa settimana per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, dopo aver sforato per diversi giorni il valore limite di polveri sottili PM10.



Oggi la verifica dell'ARPAE che ha rilevato il rientro nel valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 nel territorio provinciale.



Ecco il grafico degli sforamenti dell'ultima settimana dall'Arpae. La centralina di riferimento è quella di via Flaminia