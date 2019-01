Rimini: spaccia ecstasy fuori discoteca, Carabinieri arrestano 25enne

Un ragazzo di 25 anni originario di Foggia è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il giovane è stato sorpreso nel parcheggio di una discoteca mentre spacciava. I militari, l'hanno trovato in possesso di 25 pastiglie di ecstasy ed un involucro contenente 9 dosi di cocaina dal peso complessivo di circa 4 grammi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso. Oggi in direttissima è stato condannato alla reclusione di un anno e alla multa di 4.000 euro con pena sospesa.