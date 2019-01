Turismo: 2018 anno d'oro per l'Italia, il settore cresce e la penisola è meta preferita

Anno d'oro, il 2018, per il turismo in Italia. Secondo un'analisi di Confturismo e Istituto Piepoli, più di sette italiani su 10 sono andati in vacanza nell'anno passato (+6%). Aumenta anche la spesa per le vacanze che ha registrato una crescita del 24% rispetto al 2017. Solo il 12% degli intervistati ha dichiarato di aver pagato meno.



Sempre secondo l'indagine, la penisola italiana risulta essere la meta preferita da quasi l'80% dei viaggiatori. Le tre destinazioni più desiderate, per le vacanze dei prossimi mesi, saranno il Trentino Alto Adige, la Toscana e la Lombardia. Per l'estero, la Spagna resta il Paese preferito.



Nei giorni scorsi, anche la Regione Emilia-Romagna ha festeggiato i risultati sul fronte turistico, con 56 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2018 e arrivi in aumento, a 12 milioni e 400mila. Situazione positiva dalla Riviera all'appennino, dalle città d'arte alle destinazioni termali.



mt