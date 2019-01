Urbino attiva servizio WhatsApp: informazioni e notizie di pubblica utilità

Il Comune di Urbino ha attivato il suo account ufficiale su WhatsApp. Si tratta di un nuovo servizio che ha lo scopo di trasmettere informazioni sugli eventi in città e in casi particolari diffondere notizie di pubblica utilità. Al numero 348 1562849 è attivata la chat che permette l'inoltro di messaggi contenenti anche immagini, piccoli clip video e la eventuale condivisione della posizione. Per iscriversi al servizio è sufficiente avere attiva l'applicazione di WhatsApp, inserire tra i propri contatti il numero 348 1562849. Si consiglia di memorizzare in rubrica e di registrare il numero sotto la voce "Comune di Urbino" e inviare un messaggio con il testo "Iscrivimi", allo stesso modo per cancellarsi inviare un messaggio con "Cancellami".



"Il Comune di Urbino su Whatsapp" è un canale di comunicazione utilizzato per rendere più semplice e tempestiva l'informazione. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui garantendo la privacy. Con l'invio del messaggio di iscrizione, chi scrive autorizza il Comune di Urbino a trasmettere informazioni tramite Whatsapp. L'iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto e con l'invito a leggere la policy del servizio che si intenderà così accettata.