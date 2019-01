Rimini: girava con la pistola pronta a fare fuoco. Arrestato

Portava con sè una pistola calibro 9, con 9 colpi nel caricatore e uno inserito in canna, pronto a fare fuoco.



Il proprietario un 43enne campano pregiudicato, che è stato fermato dai Carabinieri e arrestato per il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.



Ad allertare le forze dell'ordine l'agitazione dell'uomo durante l'incontro, che ha fatto scattare la perquisizione immediata. Per lui sono scattate le manette e il trasporto alla casa circondariale di Rimini.