San Patrignano: l'85% dei ragazzi usciti dalla Comunità ora ha un lavoro

L’Italia fra i primi in europea per consumo di droga, aumentano i minori e crolla l'età media del primo contatto con le droghe. Intanto il Governo è tornato a istituire un fondo a favore della prevenzione: 7 milioni stanziati e spalmati su tre anni.

Sono stati 349 gli ingressi nella comunità di San Patrignano durante l'anno che appena trascorso, a fronte di 157 ragazzi che si sono riaffacciati e reinseriti nella società, l’85% dei quali è riuscita a trovare lavoro.



È il bilancio tracciato dalla Comunità, che nel 2018 ha celebrato il 40esimo anniversario dalla fondazione e che, lanciando l’allarme su una sempre maggiore diffusione delle droghe tra giovani e giovanissimi, registra comunque un segnale positivo: l’istituzione, dopo oltre 10 anni di assenza, di un fondo statale per la prevenzione. “Le cifre non sono certo quelle di tanti anni fa – scrivono - ma i 7 milioni stanziati e spalmati su tre anni, oltre a rimarcare la pericolosità e l’urgenza d’intervenire, ci fa ben sperare sulla volontà di supportare il lavoro che portiamo avanti ogni giorno”. Un lavoro anche di comunicazione e sensibilizzazione che si è concretizzato raggiungendo 46mila studenti di tutta Italia in una serie di incontri per aiutarli a riflettere sulle loro scelte di tutti i giorni. L'Italia, spiegano, continua a restare “uno dei Paesi più problematici in Europa per consumo di droga”: seconda per il consumo di cannabis e quarta per assunzioni di cocaina, solo nel 2018 670.000 studenti hanno usato almeno una droga.



La Comunità segnala poi un'impennata di overdose da eroina, specie tra i minorenni.



Guardando proprio ai più giovani, San Patrignano nel 2018 ha accolto 20 adolescenti, numero in crescita del 70% rispetto agli ultimi tre anni.



Silvia Sacchi